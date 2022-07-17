Минобороны России объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля, - ISW

Детали

Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы, подтверждая оценку ISW от 15 июля о том, что российские силы, вероятно, возобновят наземные атаки по нескольким направлениям продвижения. Прекращение операционной паузы вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, скорее всего, будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных штурмов, сосредоточенных на выступлении Славянск-Северск-Бахмут.

Ключевые выводы экспертов ISW:



Кремль, возможно, приказал русским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха России в такой попытке.



Российские войска совершили ограниченные наземные нападения вокруг Северска и Бахмута, а также обстреливали украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.



Российские оккупационные власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу деятельности украинских партизан усилением административных режимов на оккупированных территориях.



Напомним

Украинские воины уничтожили 36 рашистов и 6 единиц техники на южном направлении. К тому же 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом.