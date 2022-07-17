Минобороны России объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Минобороны России объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля, подтверждая оценку ISW от 15 июля. Об этом сообщает американский институт исследования войны (ISW), передает УНН.
Детали
Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы, подтверждая оценку ISW от 15 июля о том, что российские силы, вероятно, возобновят наземные атаки по нескольким направлениям продвижения. Прекращение операционной паузы вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, скорее всего, будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных штурмов, сосредоточенных на выступлении Славянск-Северск-Бахмут.
Ключевые выводы экспертов ISW:
-
- Кремль, возможно, приказал русским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха России в такой попытке.
-
- Российские войска совершили ограниченные наземные нападения вокруг Северска и Бахмута, а также обстреливали украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.
-
- Российские оккупационные власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу деятельности украинских партизан усилением административных режимов на оккупированных территориях.
-
Напомним
Украинские воины уничтожили 36 рашистов и 6 единиц техники на южном направлении. К тому же 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом.