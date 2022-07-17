Кремль, возможно, приказал рашистам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на очень низкий успех России в такой попытке, - ISW

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Президент России путин, возможно, приказал российским войскам захватить город Харьков и остальную неоккупированную Харьковскую область, несмотря на чрезвычайную невероятность успеха.

Как отметили в институте, это наблюдение является гипотезой, а не как оценкой, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные.

С 26 июня российские войска пытаются взять Дементиевку севернее Харькова, хотя захват Дементиевки имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступательных действий Украины. 16 июля Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский солдат заявил, что его командир не занимается своими потерями, а только хочет добраться до Харькова. Поддерживаемые Россией оккупационные власти продолжают выдвигать условия для аннексии Харьковской области за пределами ныне контролируемой территории, как ранее оценивало ISW. Поддерживаемый Россией глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава непризнанной "ЛНР" Леонид Пасечник 16 июля подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне, свидетельствующее о том, что российские власти в Харьковской области ставят условия для долгосрочного оккупационного случая.

Напомним

Минобороны России объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля.