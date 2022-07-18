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Ворог б'є по житлових районах: Харків уночі обстріляли з артилерії

Ворог б'є по житлових районах: Харків уночі обстріляли з артилерії

Київ • УНН

 • 189238 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Харків у ніч на понеділок російській окупанти обстріляли з артилерії, знову обрали ціллю житлові будинки. По області за добу двоє загиблих та двоє поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

По області, зі слів голови ОВА, вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах:

  • У селищі Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.
  • У місті Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в селі Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в селі Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах", - зазначив Синєгубов.

"Вкотре звертаємося до жителів області: не ігноруйте повітряні тривоги, ворог підступно б'є по житлових районах. Уникайте масових скупчень людей та без потреби не перебувайте на вулицях!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Поліція Харківської області показала фото наслідків ворожих ракетних ударів по Харкову у ніч на 17 липня.

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