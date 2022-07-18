Ворог б'є по житлових районах: Харків уночі обстріляли з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Харків у ніч на понеділок російській окупанти обстріляли з артилерії, знову обрали ціллю житлові будинки. По області за добу двоє загиблих та двоє поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі
По області, зі слів голови ОВА, вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах:
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- У селищі Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.
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- У місті Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.
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Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в селі Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в селі Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах", - зазначив Синєгубов.
"Вкотре звертаємося до жителів області: не ігноруйте повітряні тривоги, ворог підступно б'є по житлових районах. Уникайте масових скупчень людей та без потреби не перебувайте на вулицях!" - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Поліція Харківської області показала фото наслідків ворожих ракетних ударів по Харкову у ніч на 17 липня.