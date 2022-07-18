Ворог б'є по житлових районах: Харків уночі обстріляли з артилерії

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"У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.

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По області, зі слів голови ОВА, вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах:



У селищі Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.



У місті Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.



Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в селі Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в селі Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах", - зазначив Синєгубов.

"Вкотре звертаємося до жителів області: не ігноруйте повітряні тривоги, ворог підступно б'є по житлових районах. Уникайте масових скупчень людей та без потреби не перебувайте на вулицях!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Поліція Харківської області показала фото наслідків ворожих ракетних ударів по Харкову у ніч на 17 липня.