Нічні ворожі удари по Харкову: поліція показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Поліція Харківської області показала фото наслідків ворожих ракетних ударів по приватному сектору та виробничій п'ятиповерхівці у Київському районі Харкова, передає УНН.
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"Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Правоохоронці та працівники ДСНС провели огляд місця події та зібрали речові докази.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - інформує поліція.
Доповнення
Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову – загорілася п'ятиповерхова виробнича будівля у Київському районі, постраждала 59-річна жінка.