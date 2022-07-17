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Нічні ворожі удари по Харкову: поліція показала наслідки

Нічні ворожі удари по Харкову: поліція показала наслідки

Київ • УНН

 • 205715 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Поліція Харківської області показала фото наслідків ворожих ракетних ударів по приватному сектору та виробничій п'ятиповерхівці у Київському районі Харкова, передає УНН.

Цитата

"Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці та працівники ДСНС провели огляд місця події та зібрали речові докази. 

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - інформує поліція.

Доповнення

Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову – загорілася п'ятиповерхова виробнича будівля у Київському районі, постраждала 59-річна жінка.

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