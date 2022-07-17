Нічні ворожі удари по Харкову: поліція показала наслідки

Цитата

"Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці та працівники ДСНС провели огляд місця події та зібрали речові докази.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - інформує поліція.

Доповнення

Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову – загорілася п'ятиповерхова виробнича будівля у Київському районі, постраждала 59-річна жінка.