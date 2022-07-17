Вночі окупанти знову вдарили ракетами по Харкову, є постраждала

Цитата

"Близько 3 год в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи", - написав Синєгубов.

Деталі

За словами голови ОВА, ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

"У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих, на щастя, немає", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що бойові дії на Харківщині тривають.

"Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", - написав Синєгубов.

Доповнення

16 липня повідомляли, що Чугуїв Харківської області зазнав ракетного удару з боку російських окупантів, були жертви.