Ночью оккупанты снова ударили ракетами по Харькову, есть пострадавшая

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову – загорелось пятиэтажное производственное здание в Киевском районе, пострадала 59-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Около 3 часов в Киевском районе вследствие попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализирована в лечебное учреждение", - написал Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую громаду. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

"В Чкаловской громаде, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет", - сообщил Синегубов.

Он добавил, что боевые действия в Харьковской области продолжаются.

"Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", - написал Синегубов.

Дополнение

16 июля сообщали, что Чугуев Харьковской области потерпел ракетный удар со стороны российских оккупантов, были жертвы.

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