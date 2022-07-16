Чугуїв вночі зазнав ракетного удару, є троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Чугуїв Харківської області зазнав ракетного удару з боку російських окупантів, є жертви. Обстрілів Харкова вночі не фіксували. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
У МВС повідомили, що ракетний удар було завдано о 3:20.
У місті, зі слів голови ОВА, зруйновано житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів. У МВС уточнили, що двоповерховий житловий будинок частково зруйновано.
Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали і Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.
"У Харкові за ніч штаб оборони міста ударів не зафіксував", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Внаслідок ворожого ракетного удару 13 липня у Харкові було частково зруйновано приміщення депо метрополітену.