Чугуїв вночі зазнав ракетного удару, є троє загиблих

Цитата

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

У МВС повідомили, що ракетний удар було завдано о 3:20.

У місті, зі слів голови ОВА, зруйновано житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів. У МВС уточнили, що двоповерховий житловий будинок частково зруйновано.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали і Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

"У Харкові за ніч штаб оборони міста ударів не зафіксував", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Внаслідок ворожого ракетного удару 13 липня у Харкові було частково зруйновано приміщення депо метрополітену.