Ворожа ракета завдала руйнувань депо метро Харкова

Цитата

«13 липня ракетної атаки зазнав Харків, внаслідок чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства. Також під ворожі удари потрапили селища Циркуни, Руські Тишки та смт Золочів. В результаті пошкоджень зазнали житловібудинки мирних громадян, газо-розподільча підстанція, горіли поля», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Доповнення

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова - о 23 годині та після 2 години.