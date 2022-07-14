Из-за вражеской ракеты претерпело разрушения депо метро Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ракетного удара врага 13 июля в Харькове частично разрушены помещения депо метрополитена и предприятия. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook, сообщает УНН.
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«13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия. Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев. В результате повреждений претерпели жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля», - говорится в сообщении.
Детали
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилищ и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Дополнение
Ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после 2 часов.