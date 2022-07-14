По Харкову вночі завдали ракетних ударів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. По Харкову вночі завдали ракетних ударів, є пошкодження, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова - о 23 годині та після 2 години. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
З його слів, протягом минулої доби ворог також хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі. В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.
"Протягом доби від російської агресії постраждали та госпіталізовані 2 мирних жителів Чугуївського району", - вказав Синєгубов.
"На лінії зіткнення протягом минулої доби тривали активні бойові дії. У районі Ізюма російські окупанти вели вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля. Ворог намагався йти в наступ в напрямку Курульки, але вкотре зазнав невдачі та поніс втрати. Наші захисники стійко тримають свої позиції та нищать ворожу живу силу і техніку", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
На Харківщині через ворожі удари за добу 12 липня 10 людей поранено, одна людина загинула.