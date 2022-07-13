Харківщина: росіяни за добу поранили 10 мирних жителів, один загиблий

Цитата

"Вчора ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого 5 людей отримали поранення (...) Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних мешканців. (...) На жаль, в Слатиному, Харківського району, загинув 55-річний чоловік", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, поранені напередодні у Харкові перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає.

"Вночі Харкову намагалися завдати ракетного удару, але наші ЗСУ зробили все, щоб бєлгородський "гостинець" від сусідів "загубився дорогою". Потерпілих немає", - підтвердив Синєнубов інформацію зі зведення з ОДА.

Росіяни завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, також зазначив посадовець.

"На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій. У районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького. Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

У ніч на 12 липня по Харкову вночі росіяни випустили дві ракети.