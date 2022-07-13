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Харьковская область: россияне за сутки ранили 10 мирных жителей, один погибший

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Харьковской области из-за вражеских ударов за сутки 10 человек ранены, один человек погиб, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

" Вчера враг обстрелял Индустриальный и Немышлянский районы Харькова, в результате чего 5 человек получили ранения (...) В течение суток в Харьковской области ранения от российских обстрелов получили 5 мирных жителей. (...) К сожалению, в Слатино, Харьковского района, погиб 55-летний мужчина", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, раненые накануне в Харькове находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. 

"Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский "гостинец" от соседей "потерялся по дороге". Пострадавших нет", - подтвердил Синенубов информацию из сводки из ОГА.

Россияне наносили постоянные артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, также отметил чиновник.

"На территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне удерживаемых позиций. В районе Изюма оккупанты вели штурм в направлении Долгенького. Наши защитники дали врагу отпор, заставив того отойти с потерями", – сообщил Синегубов.

Дополнение

В ночь на 12 июля по Харькову ночью россияне выпустили две ракеты.

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