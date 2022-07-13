Українські захисники відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина, - Генштаб

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Розпочалася 140 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ 12 разів. До того ж ворог вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Здійнялася пожежа.