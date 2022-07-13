Украинские защитники отбили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские защитники отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина, передает УНН.
Детали
Начались 140 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
Штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изяма – Слов’янск.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск 12 раз. К тому же враг вел воздушную разведку из БПЛА типа “Орлан-10” и задействовал диверсионно-разведывательные группы.
Напомним
Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Никопольский район. Поднялся пожар.