У бік Харкова вночі росіяни випустили ракети, спрацювала ППО

Цитата

"Харків: вночі зафіксували ракети, спрацювало ПВО, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби окупанти завдали удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова, п’ятеро поранених. По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях.

"По області є поранені: в Золочівській громаді — одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, смт Слатине — 2 людини, в Ізюмському районі — 2 людини. Загинула одна людина у Слатиному", - сказано у повідомленні.

Доповнення

У ніч на 12 липня по Харкову вночі росіяни випустили дві ракети.