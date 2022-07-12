Рашисти сьогодні обстріляли Харків з РСЗВ: кількість поранених зросла до 5
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу обстрілу Індустріального та Немишлянського районів Харкова з реактивних систем залпового вогню поранення отримали щонайменше 5 людей. Ракети влучили в житлові будинки та підприємства. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, інформує УНН.
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"Зруйновані будівлі, пожежі на приватних підприємствах та виробництвах, розбиті авто, посічені осколками дерева. Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості", - ідеться в повідомленні.
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За словами Синєгубова, під ударом росіян, як і раніше, цивільні об'єкти та мирні харків'яни.
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Вночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Попередньо — постраждалих немає. Проводиться огляд території".
По області, як зазначається, окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 особи. У місті Дерчагах внаслідок обстрілу постраждали 3 особи, госпіталізовані.
Російські окупанти сьогодні завдали удари по Індустріальному району Харкова.