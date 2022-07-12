Рашисты сегодня обстреляли Харьков из РСЗО: количество раненых возросло до 5

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате сегодняшнего вражеского обстрела обстрела Индустриального и Немышлянского районов Харькова из реактивных систем залпового огня ранения получили по меньшей мере 5 человек. Ракеты попали в жилые дома и предприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Разрушены здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты авто, иссечены осколками дерева. Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

По словам Синегубова, под ударом россиян по-прежнему гражданские объекты и мирные харьковчане.

Дополнение 

Ночью россияне выпустили 2 ракеты, упавшие на открытую территорию между домами и админзданием. Предварительно — пострадавших нет. Проводится осмотр территории. 

По области, как отмечается, оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы. В Золочевской общине снаряд попал в частный дом, погибли 2 человека. В городе Дерчагах в результате обстрела пострадали 3 человека, госпитализированы.

Российские оккупанты сегодня нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

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