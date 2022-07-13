В сторону Харькова ночью россияне выпустили ракеты, сработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В районе Харькова ночью зафиксировали ракеты российских оккупантов, сработало ПВО, сообщили в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Харьков: ночью зафиксировали ракеты, сработало ПВО, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Детали
В течение суток оккупанты нанесли удары из РСЗО по Индустриальному району Харькова, пятеро раненых. По области россияне обстреливали Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, возникали пожары на открытых территориях.
"По области есть раненые: в Золочевской громаде — один человек, Харьковский р-н, Дергачевская громада, пгт Слатино — 2 человека, в Изюмском районе — 2 человека. Погиб один человек в Слатином", - говорится в сообщении.
Дополнение
В ночь на 12 июля по Харькову ночью россияне выпустили две ракеты.