По Харькову ночью нанесли ракетные удары - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По Харькову ночью нанесли ракетные удары, есть повреждения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Ночью оккупанты вновь нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после 2 часов. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки враг также хаотически обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений.
"В течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района", - указал Синегубов.
"На линии столкновения в течение минувших суток продолжались активные боевые действия. В районе Изюма российские оккупанты вели огонь вблизи Барвенкового, Дубравного, Курульки, Подоловки и Чеполя. Враг пытался идти в наступление в направлении Курульки, но в очередной раз потерпел неудачу и понес потери. Наши защитники стойко держат свои позиции и уничтожают вражескую живую силу и технику", - подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
В Харьковской области из-за вражеских ударов в сутки 12 июля 10 человек были ранены, один человек погиб.