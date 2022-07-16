Чугуев ночью подвергся ракетному удару, есть трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Чугуев Харьковской области подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов, есть жертвы. Обстрелов Харькова ночью не фиксировали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
В МВД сообщили, что ракетный удар был нанесен в 3:20.
В городе, по словам главы ОВА, разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов. В МВД уточнили, что двухэтажный жилой дом частично разрушен.
Синегубов также сообщил, что в течение суток оккупанты обстреливали и Харьковский район, в частности Дергачевскую громаду, Изюмский район. Без пострадавших.
"В Харькове за ночь штаб обороны города ударов не зафиксировал", - отметил глава ОВА.
Дополнение
В результате вражеского ракетного удара 13 июля в Харькове было частично разрушено помещение депо метрополитена.