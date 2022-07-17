Ночные вражеские удары по Харькову: полиция показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Полиция Харьковской области показала фото последствий вражеских ракетных ударов по частному сектору и производственной пятиэтажке в Киевском районе Харькова, передает УНН.
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"В результате попадания ракет произошло возгорание на территории сооружения, повреждены стеклопакеты и фасад", - говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители и работники ГСЧС провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", - информирует полиция.
Дополнение
Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову – загорелось пятиэтажное производственное здание в Киевском районе, пострадала 59-летняя женщина.