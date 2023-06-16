Враг боится потерять Бахмут, потому что для них это станет супер эпикфейлом - Череватый

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"Если бы они его слишком быстро потеряли Бахмут, то для них, кроме военного значения, это был бы значительный имиджевый и пропагандистский провал. Ведь лишиться просто огромного количества личного состава, техники, 10 месяцев сражаясь об этот районный центр, и потом его немедленно потерять – это был бы уже, даже для такой позорной армии, как их, это был бы уже супер-эпикфейл", – сказал Череватый

Также, спикер отметил, что враг пытается менять подразделения в связи с нехваткой боевого состава, но успехов им это не приносит.

"В предыдущие недели мы нанесли штурмовые действия по врагу и заставили его быть гораздо осторожнее и сейчас там наблюдаем минимум столкновений. Вчера было 2, за эти сутки было 1 боестолкновение. Также там продолжаются артиллерийские дуэли, враг 353 раза наносил по нам удары из ствольной и реактивной артиллерии, еще враг совершил 5 авианалетов. Мы также отвечали, в ходе этого было уничтожено 85 оккупантов, 141 получил ранения, 4 мы взяли в плен уничтожено 3 пушки, реактивную систему залпового огня “град”, зенитно-ракетный комплекс “стрела-10”, самоходный миномет “тюльпан” и боевой склад с боеприпасами”, - сообщил Череватый.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы, с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Но обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.