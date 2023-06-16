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Сирський: продовжуються наступальні дії з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута

Київ • УНН

 • 668427 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Сили оборони України продовжують наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, коментар якого оприлюднив Military Media Center у п'ятницю, пише УНН.

Сирський: продовжуються наступальні дії з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута

Зі слів Сирського, обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою.

Цитата

"Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - повідомив генерал-полковник.

"Разом з тим, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір", - наголосив Сирський.

Деталі

"Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", - додав він.

З його слів, він також зустрівся з нашими військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь в наступальних діях, вручив кращим з них відзнаки, цінні подарунки і грошові премії.

"Як і завжди, ми знаємо що ми робимо, для чого і як", - підкреслив Сирський.

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