Сирський: продовжуються наступальні дії з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сили оборони України продовжують наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, коментар якого оприлюднив Military Media Center у п'ятницю, пише УНН.
Зі слів Сирського, обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою.
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"Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - повідомив генерал-полковник.
"Разом з тим, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір", - наголосив Сирський.
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"Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", - додав він.
З його слів, він також зустрівся з нашими військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь в наступальних діях, вручив кращим з них відзнаки, цінні подарунки і грошові премії.
"Як і завжди, ми знаємо що ми робимо, для чого і як", - підкреслив Сирський.