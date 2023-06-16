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Сырский: продолжаются наступательные действия с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы, с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, комментарий которого обнародовал Military Media Center в пятницу, пишет УНН.

Сырский: продолжаются наступательные действия с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту

По словам Сырского, обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.

Цитата

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - сообщил генерал-полковник.

"Вместе с тем, мы продолжаем вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - подчеркнул Сырский.

Детали

"Поэтому понятно, что наши планы требуют периодической корректировки и уточнения. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", - добавил он.

По его словам, он также встретился с нашими военнослужащими ряда частей, которые принимают непосредственное участие в наступательных действиях, вручил лучшим из них знаки отличия, ценные подарки и денежные премии.

"Как и всегда, мы знаем что мы делаем, для чего и как", - подчеркнул Сырский.

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