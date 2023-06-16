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Ворог боїться втратити Бахмут, бо для них це стане супер епікфейлом - Череватий 

Київ • УНН

 • 883404 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Окупанти бояться втратити Бахмут, за який бились 10 місяців, бо для їхньої пропаганди це буде провал. У спробах втримати свої позиції армія рф продовжує атакувати позиції ЗСУ, але замість прориву вони отримують втрати як і бойового складу, так і техніки. Повідомив на ефірі всеукраїнського телемарафону речник Східного угрупування Сергій Череватий, передає УНН.

Ворог боїться втратити Бахмут, бо для них це стане супер епікфейлом - Череватий 

Цитата

"Якби вони його надто швидко втратили Бахмут, то для них, окрім військового значення, це був би значний іміджевий і пропагандистський провал. Адже позбутися просто величезної кількості особового складу, техніки, 10 місяців бившися об цей районний центр, і потім його негайно втратити – це був би вже, навіть для такої ганебної армії, як їхня, це був би вже супер-епікфейл", – сказав Череватий

Також, речник зазначив, що ворог намагається змінювати підрозділи у звʼязку з нестачею бойового складу, але успіхів їм це не приносить.

"В попередніх тижнях ми нанесли штурмові дії по ворогу та змусили його бути набагато обережнішим і зараз там спостерігаємо мінімум зіткнень. Вчора було 2, за цю добу було 1 боєзіткнення. Також там тривають артилерійські дуелі, ворог 353 рази наносив по нам удари зі ствольної та реактивної артилерії, ще ворог здійснив 5 авіанальотів. Ми також відповідали, в ході цього було знищено 85 окупантів, 141 зазнав поранення, 4 ми взяли у полон знищено 3 гармати, реактиву систему залпового вогню “град”, зенітно-ракетний комплекс “стріла-10”, самохідний міномет “тюльпан” та бойовий склад з боєприпасами”, - повідомив Череватий.

Доповнення

Сили оборони України продовжують наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута. Але обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. 

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