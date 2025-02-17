Вопрос обменов и продовольственной безопасности: Зеленский раскрыл детали визита в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что прибыл в Турцию, а также раскрыл детали визита, передает УНН.

Официальный визит вместе с первой леди в Турцию. Встречи с Президентом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган. Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди - сообщил Зеленский.

Напомним

Как повидомялв УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украина не будет участвовать в переговорах США и рф в Саудовской Аравии - Зеленский