Вопрос обменов и продовольственной безопасности: Зеленский раскрыл детали визита в Турцию
Киев • УНН
Президент Украины вместе с первой леди совершают официальный визит в Турцию. На встрече с Эрдоганом обсудят вопросы обменов и продовольственной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что прибыл в Турцию, а также раскрыл детали визита, передает УНН.
Официальный визит вместе с первой леди в Турцию. Встречи с Президентом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган. Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди
Напомним
Как повидомялв УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Украина не будет участвовать в переговорах США и рф в Саудовской Аравии - Зеленский17.02.25, 21:14 • 11188 просмотров