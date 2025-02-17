Питання обмінів та продовольчої безпеки: Зеленський розкрив деталі візиту до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що прибув до Туреччини, а також розкрив деталі візиту, передає УНН.

Офіційний візит разом із першою леді до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомялв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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