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05:23 • 17122 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123236 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183017 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147404 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138878 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117383 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108019 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102991 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142236 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134512 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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Питання обмінів та продовольчої безпеки: Зеленський розкрив деталі візиту до Туреччини

Питання обмінів та продовольчої безпеки: Зеленський розкрив деталі візиту до Туреччини

Київ • УНН

 • 27831 перегляди

Президент України разом з першою леді здійснюють офіційний візит до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом обговорять питання обмінів та продовольчої безпеки.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що прибув до Туреччини, а також розкрив деталі візиту, передає УНН.

Офіційний візит разом із першою леді до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді 

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомялв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Україна не братиме участі в переговорах США та рф у Саудівській Аравії - Зеленський17.02.25, 21:14 • 30701 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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