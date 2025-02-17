Питання обмінів та продовольчої безпеки: Зеленський розкрив деталі візиту до Туреччини
Київ • УНН
Президент України разом з першою леді здійснюють офіційний візит до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом обговорять питання обмінів та продовольчої безпеки.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що прибув до Туреччини, а також розкрив деталі візиту, передає УНН.
Офіційний візит разом із першою леді до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді
Нагадаємо
Як повідомялв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Україна не братиме участі в переговорах США та рф у Саудівській Аравії - Зеленський17.02.25, 21:14 • 30701 перегляд