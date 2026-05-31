Вопреки надеждам на сдерживание, вспышка Эболы в Конго набирает обороты – Врачи без границ

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В ДР Конго зарегистрировали 1100 подозрений на Эболу и 250 смертей из-за редкого штамма вируса. Болезнь уже добралась до соседней Уганды и Бразилии.

Ситуация со вспышкой Эболы в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ", пишет УНН.

Детали

По данным организации, количество случаев заболевания, зафиксированных за короткое время после объявления эпидемии, является беспрецедентным. С середины мая, когда стало известно о вспышке, в стране зарегистрировано по меньшей мере 1100 подозреваемых случаев заражения и около 250 подозреваемых смертей.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что реальные масштабы распространения вируса могут быть значительно больше. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посетил провинцию Итури и призвал местных жителей активнее приобщаться к противоэпидемическим мероприятиям.

Случаи заболевания фиксируют и за пределами Конго

Во время визита глава ВОЗ подчеркнул, что традиционные похоронные обряды остаются одним из главных факторов распространения вируса, так как контакт с телами умерших от Эболы представляет высокий риск заражения.

Соседняя Уганда уже сообщила о девяти подтвержденных случаях заболевания и одном летальном исходе. Тем временем в Бразилии медики проверяют наличие инфекции у 37-летнего мужчины, который недавно вернулся из Конго и находится в изоляции.

Текущая вспышка вызвана редким штаммом Bundibugyo, для которого на данный момент нет доказанно эффективной вакцины. По оценкам специалистов, смертность от этой разновидности вируса достигает около трети всех случаев заражения.

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Государственная граница Украины
Уганда
Всемирная организация здравоохранения
Бразилия
Демократическая Республика Конго