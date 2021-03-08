ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 354 тыс. случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 354 тысяч. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 7 тыс., превысив 2,58 млн, передает УНН.
Общая ситуация
По состоянию на вечер 8 марта в ВОЗ поступили сведения об инфицировании 116 521 281 людей и 2 589 548 летальных случаев. Прирост больных увеличился на 354 629, умерших — на 7020.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.
Детали
Более 45% случаев инфицирования, сообщение о поступивших в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (162 882), на втором месте — Европа (117 265), на третьем — Восточное Средиземноморье (33 285).
“Лидеры” по количеству инфицированных
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 28 659 480. Далее следуют Индия (11 229 398), Бразилия (10 938 836), Россия (4 333 029), Великобритания (4 218 524), Франция (3 836 480), Испания (3 142 358), Италия (3 067 486), Турция (2 780 417), Германия (2 505 193), Колумбия (2 273 245) и Аргентина (2 149 636).
Ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 406 800 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 128 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.