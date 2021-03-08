ВООЗ: у світі за добу виявили більше 354 тис. випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 116,52 млн, збільшившись за добу більш ніж на 354 тисячі. Згідно з опублікованими в понеділок даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 7 тисяч, перевищивши 2,58 млн, передає УНН.
Загальна ситуація
Станом на вечір 8 березня до ВООЗ надійшли відомості про інфікування 116 521 281 людей і 2 589 548 летальних випадків. Приріст хворих збільшився на 354 629, померлих — на 7 020.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Деталі
Понад 45% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулу добу, припадають на Північну і Південну Америку (162 882), на другому місці — Європа (117 265), на третьому — Східне Середземномор’я (33 285).
“Лідери” за кількістю інфікованих
Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 28 659 480. Далі йдуть Індія (11 229 398), Бразилія (10 938 836), Росія (4 333 029), Велика Британія (4 218 524), Франція (3 836 480), Іспанія (3 142 358), Італія (3 067 486), Туреччина (2 780 417), Німеччина (2 505 193), Колумбія (2 273 245) і Аргентина (2 149 636).
Ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 406 800 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 128 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.