В Україні вже 1,406 млн випадків COVID-19, за добу - 5 572
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже понад 1,406 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 березня, — понад 5 тисяч, що менше уже третю добу. Кількість госпіталізованих за добу — понад 2,1 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
Цитата
“5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники”, — написав Степанов.
Деталі
Міністр повідомив, що за минулу добу також було:
— госпіталізовано — 2 136 осіб;
— летальних випадків — 106;
— одужало — 1 734 особи;
— здійснено тестувань за добу — 23 227 (зокрема методом ПЛР — 15 115, методом ІФА — 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 101).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 406 800 осіб;
— одужало — 1 198 254 особи;
— летальних випадків — 27 128;
— проведено ПЛР-тестувань — 7 141 341.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях”, — додав Степанов.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- м. Київ — 286 випадків;
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- Вінницька область — 578 випадків;
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- Волинська область — 83 випадки;
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- Дніпропетровська область — 212 випадків;
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- Донецька область — 92 випадки;
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- Житомирська область — 570 випадків;
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- Закарпатська область — 307 випадків;
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- Запорізька область — 58 випадків;
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- Івано-Франківська область — 508 випадків;
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- Київська область — 351 випадок;
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- Кіровоградська область — 4 випадки;
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- Луганська область — 10 випадків;
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- Львівська область — 507 випадків;
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- Миколаївська область — 220 випадків;
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- Одеська область — 298 випадків;
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- Полтавська область — 94 випадки;
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- Рівненська область — 62 випадки;
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- Сумська область — 139 випадків;
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- Тернопільська область — 236 випадків;
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- Харківська область — 184 випадки;
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- Херсонська область — 34 випадки;
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- Хмельницька область — 166 випадків;
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- Черкаська область — 86 випадків;
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- Чернівецька область — 447 випадків;
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- Чернігівська область — 40 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.