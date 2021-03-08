В Украине уже 1,406 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 572
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже более 1,406 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 марта, - более 5 тысяч, что уменьшается уже третьи сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 2,1 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
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“5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработники”, — написал Степанов.
Детали
Министр сообщил, что за минувшие сутки также было:
— госпитализировано — 2136 человек;
— летальных случаев — 106;
— выздоровели — 1734 человека;
— осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в том числе методом ПЦР — 15115, методом ИФА — 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6101).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 406 800 человек;
— выздоровели — 1 198 254 человека;
— летальных случаев — 27 128;
— проведения ПЦР-тестов — 7 141 341.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях”, — добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- г. Киев — 286 случаев;
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- Винницкая область — 578 случаев;
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- Волынская область — 83 случая;
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- Днепропетровская область — 212 случаев;
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- Донецкая область — 92 случая;
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- Житомирская область — 570 случаев;
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- Закарпатская область — 307 случаев;
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- Запорожская область — 58 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 508 случаев;
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- Киевская область — 351 случай;
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- Кировоградская область — 4 случая;
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- Луганская область — 10 случаев;
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- Львовская область — 507 случаев;
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- Николаевская область — 220 случаев;
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- Одесская область — 298 случаев;
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- Полтавская область — 94 случая;
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- Ровенская область — 62 случая;
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- Сумская область — 139 случаев;
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- Тернопольская область — 236 случаев;
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- Харьковская область — 184 случая;
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- Херсонская область — 34 случая;
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- Хмельницкая область — 166 случаев;
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- Черкасская область — 86 случаев;
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- Черновицкая область — 447 случаев;
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- Черниговская область — 40 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.