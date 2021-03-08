В Украине уже 1,406 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 572

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже более 1,406 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 марта, - более 5 тысяч, что уменьшается уже третьи сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 2,1 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.