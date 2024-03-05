Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице
Киев • УНН
Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.
Полицейские задержали 65-летнюю вооруженную женщину, которая забаррикадировалась в больнице Луизен в немецком городе Ахене. Против нее будет возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба полиции Ахена, передает УНН.
Детали
В пресс-релизе говорится, что женщина, вооруженная пистолетом и еще одним пока не установленным предметом, зашла к Луизену 4 марта в 17:00 по местному времени и начала угрожать сотрудникам больницы в палате отделения физиотерапии.
Сообщается, что одному из сотрудников удалось вырвать пистолет из ее рук, после чего она зажгла пиротехнический предмет и бросила его в коридор.
Впоследствии женщина она вышла из палаты и попыталась поджечь на данный момент не установленный предмет. С подожженным предметом в руках она двигалась в сторону полицейских, которые прибыли на место.
Они предположили, что на ней был пояс со взрывчаткой. Поскольку женщина не реагировала на требования правоохранителей, полицейские применили огнестрельное оружие, говорится в пресс-релизе. В ходе операции полицейские установили, что пояс - это был муляж. Позже правоохранители установили, что квартира женщины в городе Эшвайлер сгорела днем 4 марта. Следователи подозревают, что она сама ее подожгла.
Дополнение
4 марта немецкие СМИ сообщили, что в больнице Луизен в Ахене вооруженная женщина взяла в заложники пациентов. Правоохранители заявили в соцсети X о проведении крупной операции, дороги в районе больницы были временно перекрыты.
Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников4 марта 2024, 20:49 • 19816 просмотров
Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице
Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.
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