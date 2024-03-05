Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

Полицейские задержали 65-летнюю вооруженную женщину, которая забаррикадировалась в больнице Луизен в немецком городе Ахене. Против нее будет возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба полиции Ахена, передает УНН.

Детали

В пресс-релизе говорится, что женщина, вооруженная пистолетом и еще одним пока не установленным предметом, зашла к Луизену 4 марта в 17:00 по местному времени и начала угрожать сотрудникам больницы в палате отделения физиотерапии.

Сообщается, что одному из сотрудников удалось вырвать пистолет из ее рук, после чего она зажгла пиротехнический предмет и бросила его в коридор.

Впоследствии женщина она вышла из палаты и попыталась поджечь на данный момент не установленный предмет. С подожженным предметом в руках она двигалась в сторону полицейских, которые прибыли на место.

Они предположили, что на ней был пояс со взрывчаткой. Поскольку женщина не реагировала на требования правоохранителей, полицейские применили огнестрельное оружие, говорится в пресс-релизе. В ходе операции полицейские установили, что пояс - это был муляж. Позже правоохранители установили, что квартира женщины в городе Эшвайлер сгорела днем 4 марта. Следователи подозревают, что она сама ее подожгла.

Дополнение

4 марта немецкие СМИ сообщили, что в больнице Луизен в Ахене вооруженная женщина взяла в заложники пациентов. Правоохранители заявили в соцсети X о проведении крупной операции, дороги в районе больницы были временно перекрыты.

Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников