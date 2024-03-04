Bild: у лікарні німецького Ахена жінка захопила заручників
Київ • УНН
Озброєна 65-річна жінка взяла в заручники пацієнтів лікарні в Аахені, Німеччина, після чого забарикадувалася в палаті і викликала евакуацію.
У лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені озброєна жінка взяла у заручники пацієнтів, пише Bild, передає УНН.
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Правоохоронці повідомили у соцмережі X про проведення спецоперації, в районі лікарні тимчасово перекрито.
На місце події прибули кілька пожежних підрозділів. Bild пише про задимлення внаслідок вибуху. Про постраждалих не повідомляється. Пацієнтів та співробітників лікарні евакуювали. Жителів закликають уникати оточеної території навколо Луїзену.
Зазначається, що загроза походить від жінки, яка перебуває в лікарні. За даними ЗМІ, вона загрожувала пістолетом, а потім забарикадувалася в одній із палат. Пізніше Bild з посиланням на поліцію уточнив, що йдеться про 65-річну жінку, яка поступила в лікарню у другій половині дня.
У Луїзені, зазначає Bild, 378 лікарняних ліжок та 12 спеціалізованих відділень. У лікарні працює близько 1,6 тис. співробітників.
Викрадення дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів - Кулеба23.02.24, 18:32 • 25903 перегляди