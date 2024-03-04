Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников
Киев • УНН
Вооруженная 65-летняя женщина взяла в заложники пациентов больницы в Аахене, Германия, после чего забаррикадировалась в палате и вызвала эвакуацию.
В больнице Луизен в немецком городе Ахене вооруженная женщина взяла в заложники пациентов, пишет Bild, передает УНН.
Детали
Правоохранители сообщили в соцсети X о проведении спецоперации, в районе больницы временно перекрыто.
На место происшествия прибыли несколько пожарных подразделений. Bild пишет о задымлении в результате взрыва. О пострадавших не сообщается. Пациентов и сотрудников больницы эвакуировали. Жителей призывают избегать оцепленной территории вокруг Луизена.
Отмечается, что угроза исходит от женщины, которая находится в больнице. По данным СМИ, она угрожала пистолетом, а затем забаррикадировалась в одной из палат. Позже Bild со ссылкой на полицию уточнил, что речь идет о 65-летней женщине, которая поступила в больницу во второй половине дня.
В Луизене, отмечает Bild, 378 больничных коек и 12 специализированных отделений. В больнице работает около 1,6 тыс. сотрудников.
Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба23 февраля 2024, 16:32 • 24019 просмотров
Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников
Вооруженная 65-летняя женщина взяла в заложники пациентов больницы в Аахене, Германия, после чего забаррикадировалась в палате и вызвала эвакуацию.
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