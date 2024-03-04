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Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников

Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 20:49  •  3775 просмотра

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Вооруженная 65-летняя женщина взяла в заложники пациентов больницы в Аахене, Германия, после чего забаррикадировалась в палате и вызвала эвакуацию.

В больнице Луизен в немецком городе Ахене вооруженная женщина взяла в заложники пациентов, пишет Bild, передает УНН.

Детали

Правоохранители сообщили в соцсети X о проведении спецоперации, в районе больницы временно перекрыто.

На место происшествия прибыли несколько пожарных подразделений. Bild пишет о задымлении в результате взрыва. О пострадавших не сообщается. Пациентов и сотрудников больницы эвакуировали. Жителей призывают избегать оцепленной территории вокруг Луизена.

Отмечается, что угроза исходит от женщины, которая находится в больнице. По данным СМИ, она угрожала пистолетом, а затем забаррикадировалась в одной из палат. Позже Bild со ссылкой на полицию уточнил, что речь идет о 65-летней женщине, которая поступила в больницу во второй половине дня.

В Луизене, отмечает Bild, 378 больничных коек и 12 специализированных отделений. В больнице работает около 1,6 тыс. сотрудников.

Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба23 февраля 2024, 16:32 • 24019 просмотров

Лилия Подоляк

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Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников

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Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников

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