Bild: в больнице немецкого Ахена женщина захватила заложников

В больнице Луизен в немецком городе Ахене вооруженная женщина взяла в заложники пациентов, пишет Bild, передает УНН.

Детали

Правоохранители сообщили в соцсети X о проведении спецоперации, в районе больницы временно перекрыто.

На место происшествия прибыли несколько пожарных подразделений. Bild пишет о задымлении в результате взрыва. О пострадавших не сообщается. Пациентов и сотрудников больницы эвакуировали. Жителей призывают избегать оцепленной территории вокруг Луизена.

Отмечается, что угроза исходит от женщины, которая находится в больнице. По данным СМИ, она угрожала пистолетом, а затем забаррикадировалась в одной из палат. Позже Bild со ссылкой на полицию уточнил, что речь идет о 65-летней женщине, которая поступила в больницу во второй половине дня.

В Луизене, отмечает Bild, 378 больничных коек и 12 специализированных отделений. В больнице работает около 1,6 тыс. сотрудников.

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