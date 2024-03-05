Німецька поліція затримала жінку, яка забарикадувалася у лікарні
Київ • УНН
Озброєна 65-річна жінка забарикадувалася в лікарні в Аахені, Німеччина, погрожуючи персоналу і запаливши піротехніку, що змусило поліцію затримати її за спробу вбивства.
Поліцейські затримали 65-річну озброєну жінку, яка забарикадувалася у лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені. Проти неї буде порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство, повідомила прес-служба поліції Ахена, передає УНН.
Деталі
У прес-релізі йдеться, що жінка, озброєна пістолетом і ще одним поки не встановленим предметом, зайшла до Луїзена 4 березня о 17:00 за місцевим часом і почала загрожувати співробітникам лікарні в палаті відділення фізіотерапії.
Повідомляється, що одному із співробітників вдалося вирвати пістолет із її рук, після чого вона запалила піротехнічний предмет та кинула його в коридор.
Згодом жінка вона вийшла з палати і спробувала підпалити на даний момент не встановлений предмет. З підпаленим предметом у руках вона рухалася у бік поліцейських, які прибули на місце.
Вони припустили, що на ній був пояс із вибухівкою. Оскільки жінка не реагувала на вимоги правоохоронців, поліцейські застосували вогнепальну зброю, йдеться в прес-релізі. У ході операції поліцейські встановили, що пояс – це був муляж. Пізніше правоохоронці встановили, що квартира жінки у місті Ешвайлер згоріла вдень 4 березня. Слідчі підозрюють, що вона сама її підпалила.
Доповнення
4 березня німецькі ЗМІ повідомили, що у лікарні Луїзен в Ахені озброєна жінка взяла у заручники пацієнтів. Правоохоронці заявили в соцмережі X про проведення великої операції, дороги в районі лікарні були тимчасово перекриті.
Bild: у лікарні німецького Ахена жінка захопила заручників04.03.24, 22:49 • 31371 перегляд