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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:49  •  11781 просмотра

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Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин, считает эксперт.

В населенных пунктах, где местные власти сумели наладить тесное сотрудничество с волонтерами, это дает ощутимый результат в плане помощи, в частности, украинской армии, переселенцам. Такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник в комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, есть несколько факторов, которые повлияли на то, что волонтеры в Украине снизили свою активность по сравнению с началом полномасштабной российской агрессии.

"Общество в какой-то степени устало, исчерпало ресурсы для такой масштабной волонтерской работы, которая была в начале войны. Кроме того, несколько раз от власти прозвучали критические стрелы в сторону волонтерского движения. А еще много скандалов в этой сфере. Многие люди пытаются инструментализировать это движение, превратив его в свою политическую платформу. Произошло обесценивание в какой-то степени этой деятельности в публичном пространстве, и это большая проблема", - отметил Руслан Бортник.

В то же время, Бортник убежден, что волонтерское движение является успешным и развивается в громадах, где его поддерживает местная власть.

"Там, где волонтеры тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, особенно с сильными главами городов, городскими советами, там это движение до сих пор приобрело профессиональные черты и сейчас чрезвычайно успешное. А там где этого нет - волонтерское движение остается разобранным, несистемным и неуспешным", - подытожил политолог.

Дополнительно

Волонтер из Киевской области, основательница Благотворительного фонда "Гуртом UA" Виктория Волынец в эксклюзивном интервью УНН рассказала, что, например, городской голова Броваров Игорь Сапожко постоянно интересуется тем, какие вопросы могут возникать у волонтеров, и как их совместно решить.

"С Броварским городским советом у нас максимальное сотрудничество. Если есть какие-то у меня вопросы, то мэр Броваров Игорь Сапожко всегда откликнется и поддержит, а мы, в свою очередь, так же стараемся помочь, закрывать вопросы.

Когда обращаются, я говорю, что приехало и чем мы можем помочь, всегда есть обратная реакция. Поэтому контакт с властью и городским головой всегда есть. А благодаря этому есть непосредственный контакт с жителями громады. Обращаются люди, пишут в соцсетях, например, за инвалидные коляски, за костыли. Вот недавно нам написали, что есть мама, у которой сын с инвалидностью. Мы им передали ребенку специальную медицинскую кровать", - рассказала Виктория Волынец.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь, отметил, что помощь волонтеров городу, всей Украине, нашей армии является неоценимой.

"Во многом именно благодаря таким людям, как Виктория, наше государство уже третий год продолжает оказывать достойное сопротивление агрессору. Иногда кажется, что люди начали уставать от войны, меньше помогают ВСУ, переселенцам. Этого не должно быть. Именно поэтому, мы, власть Броварской громады, со своей стороны всячески поддерживаем волонтеров. Максимально оперативно стараемся решить все насущные вопросы, которые у них возникают", - сказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Захар Подкидышев

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