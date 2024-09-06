Волонтерський рух успішний там, де є сильні голови місцевих громад - експерт

У населених пунктах, де місцева влада зуміла налагодити тісну співпрацю з волонтерами, це дає відчутний результат в плані допомоги, зокрема, українській армії, переселенцям. Таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в коментарі УНН.

Деталі

За словами експерта, є декілька факторів, які вплинули на те, що волонтери в Україні знизили свою активність порівняно з початком повномасштабної російської агресії.

"Суспільство в якійсь мірі втомилося, вичерпало ресурси для такої масштабної волонтерської роботи, яка була на початку війни. Окрім того, кілька разів від влади прозвучали критичні стріли в бік волонтерського руху. А ще багато скандалів у цій сфері. Багато людей намагаються інструменталізувати цей рух, перетворивши його в свою політичну платформу. Відбулося знецінення в якійсь мірі цієї діяльності в публічному просторі, і це є велика проблема", - зазначив Руслан Бортник.

Водночас, Бортник переконаний, що волонтерський рух є успішним і розвивається в громадах, де його підтримує місцева влада.

"Там, де волонтери тісно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, особливо з сильними головами міст, міськими радами, там цей рух до цього часу набув професійних рис і наразі надзвичайно успішний. А там де цього немає - волонтерський рух лишається розібраним, несистемним і неуспішним", - підсумував політолог.

Додатково

Волонтерка з Київщини, засновниця Благодійного фонду "Гуртом UA" Вікторія Волинець в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповіла, що, наприклад, міський голова Броварів Ігор Сапожко постійно цікавиться тим, які питання можуть виникати у волонтерів, і як їх спільно вирішити.

"З Броварською міською радою у нас максимальна співпраця. Якщо є якісь у мене питання, то мер Броварів Ігор Сапожко завжди відгукнеться і підтримає, а ми, своєю чергою, так само стараємося допомогти, закривати питання.

Коли звертаються, я кажу, що приїхало та чим ми можемо допомогти, завжди є зворотна реакція. Тому контакт з владою та міським головою завжди є. А завдяки цьому є безпосередній контакт з жителями громади. Звертаються люди, пишуть у соцмережах, наприклад, за інвалідні візки, за милиці. Ось нещодавно нам написали, що є мама, якої син з інвалідністю. Ми їм передали дитині спеціальне медичне ліжко", - розповіла Вікторія Волинець.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко, своєю чергою, зазначив, що допомога волонтерів місту, всій Україні, нашій армії є неоціненною.

"Багато в чому саме завдяки таким людям, як Вікторія, наша держава вже третій рік продовжує чинити гідний спротив агресору. Інколи здається, що люди почали втомлюватися від війни, менше допомагають ЗСУ, переселенцям. Цього не повинно бути. Саме тому, ми, влада Броварської громади, зі свого боку всіляко підтримуємо волонтерів. Максимально оперативно намагаємося вирішити усі нагальні питання, які у них виникають", - сказав Ігор Сапожко в коментарі УНН.