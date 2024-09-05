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Є зворотній зв’язок і підтримка – волонтерка з Броварів про співпрацю з владою міста

Київ • УНН

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Волонтери активно співпрацюють з владою Броварів, надаючи допомогу в різних сферах. Міський голова Ігор Сапожко підтримує волонтерські ініціативи та оперативно вирішує їхні питання.

Медичне обладнання для Броварської лікарні, генератор для комунальників, і навіть футболки для юних спортсменів – це результат плідної співпраці влади Броварської громади із волонтерами. Про це розповіла УНН засновниця Благодійного фонду "Гуртом UA" Вікторія Волинець.

За словами волонтерки, міський голова Броварів Ігор Сапожко постійно цікавиться тим, які питання можуть виникати у волонтерів, і як їх спільно вирішити.

"З Броварською міською радою у нас максимальна співпраця. Якщо є якісь у мене питання, то мер Броварів Ігор Сапожко завжди відгукнеться і підтримає, а ми в свою чергу так само стараємося допомогти, закривати питання.

Коли звертаються, я кажу що приїхало, та чим ми можемо допомогти, завжди є зворотна реакція. Тому контакт з владою та міським головою завжди є. А завдяки цьому є безпосередній контакт з жителями громади. Звертаються люди, пишуть у соцмережах, наприклад, за інвалідні візки, за милиці. Ось нещодавно нам написали, що є мама, якої син з інвалідністю. Ми їм передали дитині спеціальне медичне ліжко", - розповіла Вікторія Волинець.

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Волонтерка додала, що створений нею фонд співпрацює з містом на постійній основі та по різних напрямках.

"В Бровари ми рік тому завезли різноманітне медичне обладнання: наркозні станції УЗД і рентген- апарати, лапароскопічні стійки, ШВЛ. Броварській лікарні ми на постійній основі допомагаємо чим можемо: контури до ШВЛ, халати, рукавиці медичні, голки, шприці, хірургічні набори.

І це не тільки допомога для нашої громади по медичному напрямку. Рік тому ми передали для КП "Броваритепловодоенергія" генератора на 580 кВт.

Також передали велику кількість футболок для наших юних броварських спортсменів", - додала засновниця Благодійного фонду "Гуртом UA".

Міський голова Броварів Ігор Сапожко, у свою чергу, зазначає, що допомога волонтерів місту, всій Україні, нашій армії є неоціненною. 

"Багато в чому, саме завдяки таким людям як Вікторія, наша держава вже третій рік продовжує чинити гідний спротив агресору. Інколи здається, що люди почали втомлюватися від війни, менше допомагають ЗСУ, переселенцям. Цього не повинно бути. Саме тому, ми, влада Броварської громади, зі свого боку, всіляко підтримуємо волонтерів. Максимально оперативно намагаємося вирішити усі нагальні питання, які у них виникають", - сказав Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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Захар Подкидишев

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