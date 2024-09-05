Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Медицинское оборудование для Броварской больницы, генератор для коммунальщиков, и даже футболки для юных спортсменов - это результат плодотворного сотрудничества власти Броварской общины с волонтерами. Об этом рассказала УНН основательница Благотворительного фонда «Гуртом UA» Виктория Волынец.

По словам волонтера, городской голова Броваров Игорь Сапожко постоянно интересуется тем, какие вопросы могут возникать у волонтеров, и как их совместно решить.

«С Броварским городским советом у нас максимальное сотрудничество. Если есть какие-то у меня вопросы, то мэр Броваров Игорь Сапожко всегда откликнется и поддержит, а мы в свою очередь так же стараемся помочь, закрывать вопросы.

Когда обращаются, я говорю что приехало, и чем мы можем помочь, всегда есть обратная реакция. Поэтому контакт с властью и городским головой всегда есть. А благодаря этому есть непосредственный контакт с жителями общины. Обращаются люди, пишут в соцсетях, например, за инвалидные коляски, за костыли. Вот недавно нам написали, что есть мама, у которой сын с инвалидностью. Мы им передали ребенку специальную медицинскую кровать», - рассказала Виктория Волынец.

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Волонтер добавила, что созданный ею фонд сотрудничает с городом на постоянной основе и по разным направлениям.

«В Бровары мы год назад завезли разнообразное медицинское оборудование: наркозные станции УЗИ и рентген-аппараты, лапароскопические стойки, ИВЛ. Броварской больнице мы на постоянной основе помогаем чем можем: контуры к ИВЛ, халаты, перчатки медицинские, иглы, шприцы, хирургические наборы.

И это не только помощь для нашей громады по медицинскому направлению. Год назад мы передали для КП «Броварытепловодоэнергия» генератора на 580 кВт.

Также передали большое количество футболок для наших юных броварских спортсменов», - добавила основательница Благотворительного фонда „Гуртом UA“.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь, отмечает, что помощь волонтеров городу, всей Украине, нашей армии является неоценимой.

«Во многом, именно благодаря таким людям как Виктория, наше государство уже третий год продолжает оказывать достойное сопротивление агрессору. Иногда кажется, что люди начали уставать от войны, меньше помогают ВСУ, переселенцам. Этого не должно быть. Именно поэтому, мы, власть Броварской громады, со своей стороны, всячески поддерживаем волонтеров. Максимально оперативно стараемся решить все насущные вопросы, которые у них возникают», - сказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.