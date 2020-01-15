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Владимир Путин подписал указ об отставке правительства

Киев • УНН

 • 15151 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ “О правительстве Российской Федерации”, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева, пишет УНН.

Владимир Путин подписал указ об отставке правительства

Как сообщает пресс-служба главы РФ, в первом пункте указа объявляется об отставке кабинета министров. “Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Дмитрия Медведева. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации”, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Ранее в среду президент России внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

15 января в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию России. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

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