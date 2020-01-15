Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ “О правительстве Российской Федерации”, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева, пишет УНН.
Как сообщает пресс-служба главы РФ, в первом пункте указа объявляется об отставке кабинета министров. “Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Дмитрия Медведева. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации”, — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Ранее в среду президент России внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
15 января в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию России. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.