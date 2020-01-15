Володимир Путін підписав указ про відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ “Про уряд Російської Федерації”, яким поклав тимчасове виконання обов’язків голови уряду на Дмитра Медведєва, пише УНН.
Як повідомляє прес-служба глави РФ, в першому пункті указу оголошується про відставку кабінету міністрів. “Покласти тимчасове виконання обов’язків голови уряду Російської Федерації на Дмитра Медведєва. Доручити уряду виконувати свої обов’язки до формування нового уряду Російської Федерації”, — йдеться в документі.
Указ набирає чинності з дня його підписання.
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Раніше в середу президент Росії вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру керівника Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра РФ.
15 січня в посланні Федеральним зборам глава РФ запропонував внести ряд змін до Конституції Росії. Ключовими стали пункти про розширення повноважень законодавчої і судової влади, а також про підвищення ролі Держради. Зокрема, мова йшла про те, щоб передати Держдумі право затверджувати кандидатуру голови уряду і поданих ним віце-прем’єрів і міністрів.