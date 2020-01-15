Путін запропонував винести поправки в Конституцію на референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Поправки до Конституції, запропоновані в ході послання президента РФ Федеральним зборам, повинні бути винесені на всенародне голосування, заявив російський президент Володимир Путін під час виступу, пише УНН з посиланням на трансляції російський федеральних каналів.
Путін підкреслив, що запропоновані поправки можуть бути прийняті парламентом, проте він все ж вважає за необхідне провести референдум.
Серед запропонованих президентом РФ поправок до Конституції — затвердження прем’єр-міністра і членів уряду парламентом, а не президентом; закріплення індексації пенсій і розміру МРОТ не нижче прожиткового мінімуму в основному законі, а також заборона на іноземне громадянство або посвідку на проживання для ряду категорій держслужбовців.
Крім того, Путін заявив, що може бути змінено положення Конституції про два президентські терміни поспіль, і закликав прописати в Основному Законі в якості вимоги для кандидата на пост президента країни постійне проживання в Росії не менше 25 років.
Зазначимо, що Путін запропонував передати парламенту частину повноважень президента Росії.