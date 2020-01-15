Путін запропонував передати парламенту частину повноважень президента Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін під час послання Федеральним зборам запропонував передати Держдумі право затверджувати кандидатуру прем’єр-міністра Росії, пише УНН з посиланням на трансляцію послання президента РФ.
Путін також запропонував, щоб парламент за поданням глави уряду стверджував всіх віце-прем’єрів і федеральних міністрів.
Президент РФ, що затверджує зараз склад уряду, за словами Путіна, не матиме права відхилити кандидатури, узгоджені парламентом.
У той же час, підкреслив Путін, за президентом має залишитися право усувати прем’єр-міністра, його заступників та інших міністрів в разі, якщо ті втратили довіру або неналежним чином виконують свої обов’язки.
Путін додав, що за президентом потрібно зберегти право керівництва збройними силами і силовими відомствами.
Зазначимо, що держканали РФ відключили лайки на YouTube під новорічним зверненням Путіна.