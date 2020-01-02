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Держканали РФ відключили лайки на YouTube під новорічним зверненням Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Державні телеканали “Перший канал” і “Росія 24” приховали лічильники лайків і дизлайків, а також відключили коментарі в YouTube до ролика з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна. Першим на це звернув увагу журналіст “Ехо Москви” Олександр Плющев, передає УНН.

Авторизовані користувачі можуть поставити лайки або дизлайки під відео, але результат відображатися не буде. Відео “Першого каналу” подивилися більше 100 тисяч чоловік, а у “Росії 24” — понад 2,7 мільйона переглядів.

Ролик з поздоровленням президента, опублікований телеканалом НТВ, також не можна коментувати. Однак статистика під ним доступна — на момент написання замітки користувачі поставили ролику 11 тисяч лайків і 46 тисяч дізлайков. Відео подивилися понад 600 тисяч осіб.

У 2019 ролики з новорічним зверненням президента РФ спочатку можна було коментувати і ставити лайки, але згодом цю можливість також відключили.

Варто також зазначити, Зеленський та Путін привітали один одного з Новим роком.

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