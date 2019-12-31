Зеленський телефоном привітав Путіна з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня, передає УНН із посиланням на повідомлення офісу Президента у Telegram-каналі.
"Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні", - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу Президента, під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.
"Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб.
У межах великого обміну звільнили 12 українських військових.
Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.