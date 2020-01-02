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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Госканалы РФ отключили лайки на YouTube под новогодним обращением Путина

Госканалы РФ отключили лайки на YouTube под новогодним обращением Путина

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Государственные телеканалы “Первый канал” и “Россия 24” скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина. Первым на это обратил внимание журналист “Эхо Москвы” Александр Плющев, передает УНН.

Авторизованные пользователи могут поставить лайки или дизлайки под видео, но результат отображаться не будет. Видео “Первого канала” посмотрели более 100 тысяч человек, а у “России 24” — более 2,7 миллиона просмотров.

Ролик с поздравлением президента, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна — на момент написания заметки пользователи поставили ролику 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

В 2019 году ролики с новогодним обращением президента РФ изначально можно было комментировать и ставить лайки, но впоследствии эту возможность также отключили.

Стоит также отметить, Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом.

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