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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112706 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116762 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115219 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106294 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108526 просмотра

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5 марта, 08:02 • 108475 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131937 просмотра

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Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум

Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум

Киев  •  УНН

 • 22566 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Поправки в Конституцию, предложенные в ходе послания президента РФ Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления, пишет УНН со ссылкой на трансляции российский федеральных каналов.

Путин подчеркнул, что предложенные поправки могут быть приняты парламентом, однако он все же считает необходимым провести референдум.

Среди предложенных президентом РФ поправок в Конституцию — утверждение премьер-министра и членов правительства парламентом, а не президентом; закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума в основном законе, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.

Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд, и призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.

Отметим, что Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России.

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