Путін вніс кандидатуру нового російського прем'єра та провів з ним зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави ФНС Росії Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомила пресслужба Кремля, пише УНН з посиланням також на російські федеральні агентства.
“Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому зайняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем’єр-міністра на розгляд до Держдуми”, — сказали в пресслужбі.
Варто зазначити, що виконуючих обов’язки федеральних міністрів, кажуть, що кандидатуру нового прем’єра їм не назвали.
Раніше, в посланні Федеральним Зборам Росії Володимир Путін заявив, що потрібно змінювати Конституцію, передавши повноваження щодо затвердження уряду від президента до Держдуми.
Через дві години після цього було оголошено, що прем’єр-міністр Дмитро Медведєв зустрівся з Путіним і заявив, що уряд подає у відставку. До формування нового уряду чинний кабінет міністрів буде виконувати свої обов’язки.
Михайло Мішустін очолює Федеральну податкову службу РФ з квітня 2010 року.
У біографії Мишустина на сайті податкового відомства йдеться, що до приходу в ФПС він займав посаду президента групи компаній UFG (“ОФГ Інвест”) — “однією з найбільших працюючих в Росії компаній в сфері управління активами, прямими інвестиціями, а також пайовими інвестиційними фондами спільно з Deutsche Bank”.
Перед роботою в UFG Мішустін трохи більше року керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами. З березня 1999 року по березень 2004 він був заступником міністра Російської Федерації з податків і зборів. З березня 2004 року по грудень 2006 року очолював Федеральне агентство кадастру об’єктів нерухомості. Ці структури були пов’язані з міністерством фінансів, яке з 2000 по 2011 роки очолював Олексій Кудрін.