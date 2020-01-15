Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет УНН со ссылкой также на российские федеральные агентства.
“Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму”, — сказали в пресс-службе.
Стоит отметить, что исполняющих обязанности федеральных министров, говорят, что кандидатуру нового премьера им не назвали.
Ранее, в послании Федеральному Собранию России Владимир Путин заявил, что нужно менять Конституцию, передав полномочия по утверждению правительства от президента в Госдуму.
Через два часа после этого было объявлено, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с Путиным и заявил, что правительство подает в отставку. До формирования нового правительства действующий кабинет министров будет выполнять свои обязанности.
Михаил Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.
В биографии Мишустина на сайте налогового ведомства говорится, что до прихода в ФНС он занимал пост президента группы компаний UFG (“ОФГ Инвест”) — “одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank”.
Перед работой в UFG Мишустин чуть более года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. С марта 1999 года по март 2004 года он являлся заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Эти структуры были связаны с министерством финансов, которое с 2000 по 2011 годы возглавлял Алексей Кудрин.